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В столичном регионе выпала половина месячной нормы снега

12:29
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Побит рекорд 80-летней давности

Мощный снегопад накрыл Центральную Россию. Циклон принёс метели во Владимирскую, Смоленскую, Рязанскую области. А в столичном регионе побит рекорд 1989 года. В Москве высота сугробов достигла 33 сантиметров, и это - февральские показатели. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы.
Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Каждый, кто этим утром вышел из дома, оказался невольным участником квеста "Доберись до пункта назначения". Снегопад, который начался ещё накануне, ночью усилился. Очередное испытание для москвичей. Если в начале недели они преодолевали гигантские лужи, теперь вязнут в огромных сугробах. За сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков. В Подмосковье - добрая половина. Погода уверенно идёт на рекорд, сообщает "ТВ Центр".

Такие мощные осадки принёс в столицу циклон - небольшой, но очень активный. К понедельнику высота сугробов может побить рекорд 80-летней давности. Под толстым слоем снега нелегко найти свою машину. А прежде чем выехать на трассу, автомобиль ещё придётся откопать. Те, кто сегодня работает, дружно опоздали в офисы. Видимость на трассах резко упала, а количество ДТП резко возросло. На скользких дорогах транспорт буксует и глохнет.

МЧС выпустило предупреждение о погодной опасности. Водителей просят снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров. Рекомендуют не парковаться и не ходить рядом с шаткими конструкциями.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицы вышли 80 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. Каждые четыре часа дороги прометают и обрабатывают противогололёдными средствами. Особое внимание - очистке тротуаров, дворов и транспортных узлов. На дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад. Все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают в штатном режиме.

К понедельнику затяжной снегопад закончится и придёт похолодание. Ночью температура будет опускаться до минус 10-15 градусов. А со среды начнётся длительная оттепель, в пятницу прогнозируют до трёх градусов тепла.

 Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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