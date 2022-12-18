В столичном регионе выпала половина месячной нормы снега

Побит рекорд 80-летней давности

Мощный снегопад накрыл Центральную Россию. Циклон принёс метели во Владимирскую, Смоленскую, Рязанскую области. А в столичном регионе побит рекорд 1989 года. В Москве высота сугробов достигла 33 сантиметров, и это - февральские показатели. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

Каждый, кто этим утром вышел из дома, оказался невольным участником квеста "Доберись до пункта назначения". Снегопад, который начался ещё накануне, ночью усилился. Очередное испытание для москвичей. Если в начале недели они преодолевали гигантские лужи, теперь вязнут в огромных сугробах. За сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков. В Подмосковье - добрая половина. Погода уверенно идёт на рекорд, сообщает "ТВ Центр".

Такие мощные осадки принёс в столицу циклон - небольшой, но очень активный. К понедельнику высота сугробов может побить рекорд 80-летней давности. Под толстым слоем снега нелегко найти свою машину. А прежде чем выехать на трассу, автомобиль ещё придётся откопать. Те, кто сегодня работает, дружно опоздали в офисы. Видимость на трассах резко упала, а количество ДТП резко возросло. На скользких дорогах транспорт буксует и глохнет.

МЧС выпустило предупреждение о погодной опасности. Водителей просят снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких манёвров. Рекомендуют не парковаться и не ходить рядом с шаткими конструкциями.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицы вышли 80 тысяч сотрудников и 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. Каждые четыре часа дороги прометают и обрабатывают противогололёдными средствами. Особое внимание - очистке тротуаров, дворов и транспортных узлов. На дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад. Все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают в штатном режиме.

К понедельнику затяжной снегопад закончится и придёт похолодание. Ночью температура будет опускаться до минус 10-15 градусов. А со среды начнётся длительная оттепель, в пятницу прогнозируют до трёх градусов тепла.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"