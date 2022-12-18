Это было 8 месяцев назад

Издание The New York Times выяснило, что США пытались помешать Киеву спланировать и осуществить покушение на главу российского Генштаба Валерия Герасимова восемь месяцев назад. По данным газеты, опасаясь, что это может привести к войне между США и Россией, американские чиновники попытались остановить украинцев.

Чаще американская разведка не стесняется делиться данными с Киевом. США продолжает активно финансировать украинский конфликт: администрация президента обратилась к Конгрессу о предоставлении режиму Зеленского дополнительных 38 миллиардов долларов, несмотря на огромную сумму, которую недавно уже заложили в бюджет на следующий год.

Правда, украинскому президенту и этого мало. В последнем своем обращении, он сообщил, что напоминать о поставках вооружения западным спонсорам теперь будет ещё чаще, чем еще сильнее разозлил рядовых европейцев, которые эти выходные снова проводят на митингах, сообщает "ТВ Центр".

В Бельгии десятки тысяч жителей призывают остановить НАТО и пустить деньги на зарплаты своим гражданам, а не на войну. В Испании врачи первичной медико-санитарной помощи требуют увеличения финансирования системы здравоохранения и улучшения условий труда.

Здравоохранение Британии тоже переживает не лучшие времена. Больницы призвали отправлять как можно больше пациентов домой, освобождая койки в палатах. Медики выходят с плакатами, требуя повышения зарплат на фоне рекордной инфляции и стремительного удорожания стоимости жизни. К забастовкам присоединились учителя, почтальоны и железнодорожники.

Огромные счета за коммунальные услуги рядовые европейцы оплатить не в состоянии, пенсионеры, чтобы хоть немного сэкономить идут греться в местные библиотеки.

Политики, которые собственными руками придушили экономику европейских стран, словно в агонии всё ещё пытаются найти какой-нибудь выход из кризиса. Олаф Шольц открыл первый в Германии плавучий терминал для хранения и регазификации танкерного газа. Установка будет преобразовывать его из сжиженного состояния прямо на борту судна. Власти ФРГ, таким образом, обещают избавится от трубопроводного газа.

Правда, только на этапе строительства этого терминала бюджет пришлось увеличить дважды. При этом, по оценкам специалистов, запуск таких терминалов позволит покрыть не более 20 процентов потребностей газа в Германии.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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