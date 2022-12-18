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КНДР произвела очередной запуск баллистических ракет

12:46
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Они пролетели около 500 километров

Этим утром Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. По данным СМИ, снаряды преодолели около пятисот километров и упали в нейтральных водах.

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Токио и Сеул традиционно выразили протест. Япония также создала экстренный штаб, сообщает "ТВ Центр".

Южнокорейское агентство "Рёнхап" отмечает, что новый запуск ракет может быть ответом Пхеньяна на ранее принятую резолюцию ООН. Авторы документа призвали улучшить ситуацию с правами человека в КНДР.

Кроме того, в пятницу правительство Японии одобрило новую стратегию нацбезопасности. Теперь силы самообороны страны смогут наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В текущем году Северная Корея провела пуски 64 баллистических ракет.

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