Автомобилистам в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт

Столицу замело снегом

Москвичей попросили не пользоваться личным автотранспортом из-за сильного снегопада. Ночью в Москве и области выпало около половины месячной нормы осадков.

Утром 18 декабря загруженность московских дорог оценивалась в четыре балла, но днём она существенно вырастет из-за мелких аварий и локальных заторов.

В связи с этим департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Это позволит коммунальным службам быстрее справиться с последствиями снегопада.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться поездами "Аэроэкспресс", а по городу передвигаться на метро, МЦК и МЦД.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"