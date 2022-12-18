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Автомобилистам в Москве посоветовали пересесть на общественный транспорт

11:41
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Столицу замело снегом

Москвичей попросили не пользоваться личным автотранспортом из-за сильного снегопада. Ночью в Москве и области выпало около половины месячной нормы осадков.
Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Утром 18 декабря загруженность московских дорог оценивалась в четыре балла, но днём она существенно вырастет из-за мелких аварий и локальных заторов.

В связи с этим департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. Это позволит коммунальным службам быстрее справиться с последствиями снегопада.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться поездами "Аэроэкспресс", а по городу передвигаться на метро, МЦК и МЦД.

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