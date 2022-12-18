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Кто подбрасывает больных котят в домах Новой Москвы

15:38
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Расследование "ТВ Центра"

В одном из жилых комплексов в Новой Москве вот уже несколько месяцев периодически находят породистых, но больных и истощённых котят. Пристраивать их в добрые руки люди замучились: животные появляются снова и снова, и что с ними делать - непонятно.

Местные жители грешат на соседку, которая якобы устроила из квартиры питомник. Наталья Тарасова отправилась на место, а заодно выяснила, какая судьба обычно ждёт породистых собак и кошек с изъянами (смотрите видео).

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