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Брат Бориса Моисеева хочет отсудить квартиру певца у его директора

15:23
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Апартаменты перешли Сергею Гороху после смерти шоумена

На этой неделе с новой силой разгорелся скандал вокруг наследства Бориса Моисеева. Его старший брат заявил, что планирует отсудить квартиру артиста у его директора Сергея Гороха, к которому она перешла после смерти певца.

Есть у родственника и подозрения, что концертный менеджер каким-то образом воздействовал на своего подопечного, чтобы завладеть его собственностью.

Татьяна Сидорова разбиралась в ситуации, а заодно выяснила как делят имущество других умерших звёзд (смотрите видео).

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