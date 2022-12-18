Московский музей Булгакова застраховал кота Бегемота

Страховщики сообщают о необычных запросах граждан

Московский музей Михаила Булгакова на днях застраховал Бегемота. Речь о большом чёрном коте, который стал талисманом квартиры писателя.

И это далеко не первый случай, когда к страховщикам обращаются с необычными запросами. Чудачеств хватает. Клиенты просили выписать полис на части тела, голос, девственность, на случай облысения, встречи с инопланетянами и потери цветового зрения.

И что ещё интереснее - почти всегда находились компании, готовые всё это застраховать. Реальные истории в репортаже Анны Пешехоновой (смотрите видео).

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