В Молдавии похвастались независимостью от российского газа

Кишинёв больше не покупает топливо у "Газпрома"

Молдавский министр в соцсетях сообщил о достижении независимости от российского газа. Глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну утверждает, что "Молдовагаз" начал закупать топливо у госпредприятия "Энергоком" для потребления на правом берегу Днестра.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого", - отметил Спыну.

Известно, что в начале декабря Молдавия получала газ из двух источников. Около шести миллионов кубометров в день Кишинёв покупал у "Газпрома", три с половиной кубометра - у компании "Энергоком". При этом и тогда, и сейчас не сообщается, откуда и по какой цене покупает газ "Энергоком".

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