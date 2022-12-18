Путин изменил процедуру назначения главы Счётной палаты

Теперь этот вопрос находится в ведении Совета Федерации

Владимир Путин подписал закон о праве Совета Федерации назначать главу Счётной палаты. Теперь руководитель этого ведомства будет назначаться сенаторами на срок в шесть лет по представлению президента. Ранее этот вопрос находился в компетенции Госдумы.

Решение о досрочном освобождении от должности председателя Счётной палаты принимают также сенаторы. Частью этих полномочий Совет Федерации уже воспользовался, когда 30 ноября досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты.

В указе также прописываются расширенные полномочия Счётной палаты. В частности, она получает право проверять поставщиков по госконтрактам, а также получает полномочия в области защиты гостайны.

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