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"Роскосмос" сообщил о снижении температуры в повреждённом "Союзе"

13:07
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Накануне она поднялась до плюс 30 градусов

Температура в пристыкованном к МКС корабле "Союз" постепенно снижается. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
Температура на "Союзе" поднялась до плюс 30 градусов

"Температура в пилотируемом корабле "Союз МС-22" снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полётами, оставаясь в заданных пределах", - говорится в сообщении.

На этой неделе в корабле произошла нештатная ситуация – была зафиксирована утечка охлаждающей жидкости. Не исключено, что в него врезался микрометеорит.

17 декабря "Роскосмос" сообщил, что температура на борту "Союза" поднялась до плюс 30 градусов. При этом в корпорации отметили, что она не выходит за пределы допустимых значений.

Из-за проблем на МКС 15 декабря был отменён выход российских космонавтов в открытый космос.

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