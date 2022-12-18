В Москве открылся Съезд российского движения детей и молодёжи

Он продлится три дня

Первый Съезд российского движения детей и молодёжи стартовал в Москве. Он продлится три дня. За это время будет определено название движения, направление и основная миссия.

Как сообщает Первый канал, в столицу приехали около трёх тысяч молодых людей из всех регионов России. Они будут говорить о науке и технологиях, культуре и искусстве, обсудят волонтёрство, медиа и коммуникации.

Движение создано в этом году. С идеей образования новой организации к Владимиру Путину весной обратилась школьница из Луганска Диана Красовская.

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