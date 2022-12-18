Над Белгородом сработала система ПВО

Есть пострадавшие

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он находится на месте происшествия. "Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", - написал Гладков и пообещал позже сообщить новые подробности ЧП.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"