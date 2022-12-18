Собянин рассказал о работе коммунальных служб в сильный снегопад

Городские службы справляются

Коммунальные службы Москвы работают в условиях сильного снегопада. В первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все городские службы работают в плановом порядке. Общественный транспорт ходит без каких-либо серьёзных сбоев.

"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - пообещал мэр.

За минувшие сутки в столичном регионе выпала половина месячной нормы осадков. Сугробы превысили 30 сантиметров. В аэропортах отменены десятки рейсов, на дорогах зафиксированы сотни мелких аварий.

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