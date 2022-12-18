ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о работе коммунальных служб в сильный снегопад

14:41
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Городские службы справляются

Коммунальные службы Москвы работают в условиях сильного снегопада. В первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
В столичном регионе выпала половина месячной нормы снега

Мэр отметил, что все городские службы работают в плановом порядке. Общественный транспорт ходит без каких-либо серьёзных сбоев.

"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - пообещал мэр.

За минувшие сутки в столичном регионе выпала половина месячной нормы осадков. Сугробы превысили 30 сантиметров. В аэропортах отменены десятки рейсов, на дорогах зафиксированы сотни мелких аварий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.