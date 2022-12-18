Восемь человек пострадали

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", - написал он.

Также губернатор уточнил, что Белгороде снаряд попал в дом, в котором находились двое детей. Они чудом не пострадали.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Четыре человека пострадали. Позже число пострадавших выросло до восьми.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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