Восемь человек пострадали
Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место", - написал он.
Также губернатор уточнил, что Белгороде снаряд попал в дом, в котором находились двое детей. Они чудом не пострадали.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Четыре человека пострадали. Позже число пострадавших выросло до восьми.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.
В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"