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Путин проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны

16:38
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Ожидаются важные заявления

Владимир Путин проведёт на следующей неделе расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Ожидаются важные заявления, сообщает телеканал "Россия-1".
Путин заслушал доклады генералов в штабе спецоперации

Кроме того, у президента намечена поездка в Минск и встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ещё глава государства проведёт Госсовет по молодёжной политике.

В конце этой недели Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент заслушал доклады командующих каждого направления СВО.

На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства работал в объединенном штабе в течение всей пятницы, 16 декабря и провёл отдельные встречи с командующими.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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