В Донбассе уничтожена американская РЛС

Перехвачены 9 снарядов HIMARS

Российские войска уничтожили в районе населённого пункта Константиновка в ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также средствами ПВО был сбит украинский дрон и перехвачено девять реактивных снарядов американской системы HIMARS. За минувшие сутки российские войска продвинулись в ДНР и взяли село Яковлевка, сейчас там идёт зачистка.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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