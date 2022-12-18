В Венеции прошла рождественская регата Санта-Клаусов

А в Риме - велопробег зимних волшебников

Яркие кадры из Италии. В Риме прошёл традиционный рождественский велопробег. По улицам города проехали несколько сотен спортсменов, большинство в нарядах Санта-Клауса.

Маршрут пролегал по историческому центру города, в том числе вокруг Колизея. Мероприятие благотворительное. Все сборы от него пошли в фонд помощи родителям детей с онкологическими заболеваниями.

А в Венеции Санта-Клаусы прокатились по каналам на гондолах. Впервые такую рождественскую регату провели ещё в 2008 году, с тех пор она стала доброй городской традицией, сообщает "ТВ Центр".

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