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Путин обратился к участникам молодёжного съезда

18:40
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Съезд начал работу сегодня в Москве

Владимир Путин пожелал участникам движения детей и молодёжи мечтать и никому не подражать, создавая собственные проекты. Президент обратился к участникам первого съезда нового движения.
В Москве открылся Съезд российского движения детей и молодёжи

Глава государства отметил, что в Москве собрались яркие творческие активные ребята со всей страны и, как особо отметил Путин, из новых российских регионов.

"Сейчас вы сами, все вместе решаете, каким должно быть ваше движение - что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу", - сказал он.

Президент пожелал ребятам мечтать, творить, предлагать собственные проекты, отстаивать свою правоту, ценить конструктивную критику и советы.

Вас объединяет стремление уже сейчас, в юном, очень молодом возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и будет отличать всех участников движения.

Первый Съезд российского движения детей и молодёжи стартовал в Москве. Он продлится три дня. За это время будет определено название движения, направление и основная миссия.

Движение создано в этом году. С идеей образования новой организации к Владимиру Путину весной обратилась школьница из Луганска Диана Красовская.

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Участники молодёжного съезда
Участники молодёжного съезда
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