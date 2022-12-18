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60 квартир и 32 машины пострадали во время обстрела Белгорода

19:01
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Один человек погиб

Порядка 60 квартир и 32 машины пострадали в Белгороде при обстреле со стороны Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов.
Один человек погиб при обстреле Белгородской области

"Предполагаю, что цифры будут меняться - не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской", - написал Демидов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, восемь пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.      

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