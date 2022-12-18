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Аргентина стала чемпионом мира по футболу

20:56
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Матч со сборной Франции завершился со счётом 4:2

Аргентина стала чемпионом мира по футболу. Финальный матч в Катаре с французами завершился со счётом 4:2. Это третья победа сборной Аргентины на мировых первенствах, до этого она занимала первое место в 1978 и 1986 годах. Франция брала золото на чемпионатах мира тоже дважды – в 1998 году и ровно двадцать лет спустя – в 2018-м.

Первый гол в ворота сборной Франции забил на 23 минуте с пенальти Лионель Месси. Удвоил преимущество Анхель Ди Мария на 36 минуте. Во втором тайме Килиан Мбаппе с пенальти отыграл один мяч. А через две минуты он же сравнял счёт. Основное время закончилось со счётом 2:2.

Во втором дополнительном тайме Месси вывел сборную Аргентины вперёд. За три минуты до конца дополнительного времени последовал хет-трик Килиана Мбаппе, счёт снова сравнялся. В итоге после серии пенальти Аргентина выиграла 4:2.

Матч за третье место между командами Хорватии и Марокко завершился накануне, 17 декабря победой хорватов со счётом 2:1. Россия в Чемпионате мира в Катаре не участвовала.

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