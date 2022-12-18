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Пожар вспыхнул на нефтегазовом месторождении в Иркутской области

19:31
  • воскресенье
  • 18 декабря 2022

Об этом сообщил губернатор региона

На Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области начался пожар. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его информации, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. "Присвоен 3 номер сложности. Предположительно – пострадал 1 человек. Данные будут обновляться", - написал Кобзев.

На этой неделе сильный пожар тушили на нефтеперерабатывающем предприятии в Ангарске Иркутской области. Огонь охватил две с половиной тысячи квадратных метров после мощного взрыва. На месте погибли двое операторов, ещё пять человек пострадали.

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