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Результативность - стопроцентная: как работают комплексы "Панцирь-С1"

08:43
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Расчеты подразделений Западного военного округа надежно защищают войска от ударов с воздуха

Министерство обороны показало Кадры боевой работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

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Расчеты подразделений Западного военного округа надежно защищают войска от ударов с воздуха. Современные зенитные комплексы обнаруживают как крупные объекты (например, самолеты, вертолеты, крылатые или баллистические ракеты), так и небольшие дроны, которые ведут разведку. Если цель попала в зону поражения - шансов у противника нет. Результативность работы "Панцирей" - стопроцентная.

"Мы делаем очень важную работу, прикрываем жизни людей, прикрываем инфраструктуру. Цели, которые мы сбили, не нанесли урона", - говорит Илья, заместитель начальника расчета боевой машины ЗРПК "Панцирь-С1" ЗВО.

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