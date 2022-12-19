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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:46
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Лейтенант Андрей Крюков быстро и точно определил координаты артиллерии ВСУ

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации.

Гвардии сержант Владимир Косенков под плотным огнем противника оказал первую помощь пяти мотострелкам. Командир медицинского взвода сумел вынести бойцов в безопасный район, а затем доставил в полевой госпиталь. Это далеко не первый случай самоотверженных действий врача на передовой.

Лейтенант Андрей Крюков быстро и точно определил координаты артиллерии ВСУ, которая наносила удар по позициям наших войск. Благодаря вовремя переданным данным ответным огнем уничтожены два буксируемых орудия натовского 155-миллиметрового калибра и 14 радикалов.

Гвардии сержант Владимир Дашиев обнаружил украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через реку рядом с освобожденным населенным пунктом, и открыл огонь по противнику. Это позволило нашей самоходной батарее ударить по вражеской группе и ликвидировать ее.

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