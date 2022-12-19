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Расстроенные болельщики сборной Франции устроили погромы

08:53
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Ранее команда проиграла в финале ЧМ-2022

Массовые беспорядки охватили Францию после поражения национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Эпицентром столкновений с полицией стали Елисейские поля, передает "ТВ Центр".
Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Толпа агрессивно настроенных фанатов провоцировала стражей порядка. В силовиков летели камни, бутылки, петарды и файеры. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и задержали особо буйных болельщиков.

В Гренобле манифестанты устроили настоящие погромы. Полиции пришлось жестко реагировать на беспорядки.

А в Аргентине царит атмосфера праздника. Сотни тысяч фанатов собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы отметить победу своей сборной. Судьба главного трофея мундиаля решилась в серии пенальти. Аргентина стала чемпионом мира третий раз в истории. Лучшим игроком финала и всего первенства в Катаре признан Лионель Месси. По количеству забитых мячей он повторил рекорд своего земляка - Диего Марадоны.

С победой сборной президента Аргентины поздравил Владимир Путин. Телефонный разговор лидеров состоялся накануне поздно вечером.

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