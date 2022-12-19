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КНДР испытала разведывательный спутник

08:54
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Разработка спутника-шпиона должна завершиться к апрелю следующего года

Пхеньян заявил о заключительном этапе разработки первого разведывательного спутника. Аппарат военного назначения испытан накануне. Об этом сегодня сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР, передает "ТВ Центр".

Ракета-носитель с тестовым блоком поднялась на высоту до 500 километров. Северокорейские специалисты подтвердили работу системы в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.

В подтверждение ученые публикуют фотографии земной поверхности. Разработка спутника-шпиона должна завершиться к апрелю следующего года.

Кроме того, в воскресенье Пхеньян запустил две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели около 500 километров. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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