"Ирландец, но не дурак": Байден снова попал в неловкую ситуацию

Президент США оскорбил целую нацию

Президент США Джо Байден вновь оконфузился. Глава Белого дома оскорбил целую нацию и к тому же перепутал отца и деда своей супруги, передает "ТВ Центр".

Во время выступления в родном штате Делавэр Байден неполиткорректно высказался об ирландцах, чем вызвал недоумение присутствующих и гнев пользователей Сети. Беседуя с участниками встречи, посвященной ветеранам Второй мировой войны, американский лидер неожиданным образом поприветствовал 102-летнего участника.

"Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?", - сказал президент.

Президент также запутался в родственных отношениях своей супруги Джилл - Доминик Джакоппа был ее дедом, а не отцом. Как отметили местные СМИ, ветераны и чиновники слушали речь хозяина Овального кабинета с "озадаченным молчанием".

Байден уже не в первый раз попадает в неловкую ситуацию. Ранее он перепутал Украину с Ираком, а незадолго до этого неожиданно увеличил число американских штатов с 50 до 54.

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