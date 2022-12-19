ВСУ нанесли массированный удар по трем районам Донецка

На авдеевском направлении продолжаются бои

Вооруженные формирования Украины этой ночью снова ударили по Донецку. В Кировском районе упали три снаряда натовского калибра. Ранее в прицеле радикалов оказалась Горловка. А по Новоселовке ВСУ выпустили пять ракет из американских HIMARS. Тем временем наши войска ведут наступление в Донецкой республике, под контроль перешел населенный пункт Яковлевка. Позиции российских сил в зоне спецоперации накануне проинспектировал Сергей Шойгу.

В иллюминатор вертолета хорошо видны окопы, траншеи, фронтовые дороги. Пока боевая машина шла на "бреющем", едва не задевая верхушки деревьев, министр обороны успевал рассмотреть, как устроены позиции российских войск. Детали Сергею Шойгу во время облета зоны спецоперации докладывали сопровождавшие его офицеры. Показывали на картах места расположения подразделений и укрепления на передовой.

Во время совещания Шойгу особо обратил внимание командиров - войска должны быть обеспечены всем необходимым. От боеприпасов до медицинской помощи и продовольствия.

В Донбассе идут упорные бои на авдеевском направлении. Артиллерия подавляет остатки боевиков в Марьинке. Спецназ выбил радикалов и взял под контроль самый трудный участок - центр города. Плотность огня и оперативность, с которой дивизионы меняют точки, такие, что контрбатарейная борьба - главный козырь ВСУ - становится неэффективной.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа".

Боевики огрызаются. Но все больше по мирным кварталам Донецка. Вечером, примерно в 20:15, ВСУ нанесли массированный удар из гаубиц по трем районам города. Пострадало общежитие и высотные дома. А в Калининском районе снаряды угодили в корпуса республиканской областной больницы. Кстати, крупнейшей в регионе. Прямые попадания в фасад и палаты на втором этаже. В отделения нейрохирургиии, реанимации и онкологии. В том числе и детское. Пациентов, две трети из которых либо прикованы к постелям, либо с трудом передвигаются, эвакуировали медсестры. Позже на помощь подоспели и пожарные. Детей выносили на руках. Пожар ликвидирован.

В тылу, в нескольких километрах восточнее окраин Сватово и Кременной, - усиленные посты. Бойцы военной автоинспекции останавливают и проверяют машины. С передовой поступила оперативная информация. ВСУ намерены забросить в эти два стратегически важных города несколько диверсионно-террористических групп. Основная задача - внезапно атаковать социальные и инфраструктурные объекты. А главное - дороги и авторазвязки, по которым российским военным доставляют продукты и боеприпасы. Поэтому сейчас на трассах - тщательный досмотр.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"