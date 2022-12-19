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Россия потребовала от Twitter объективности и непредвзятости

08:28
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Об этом заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов

Социальная сеть Twitter должна быть объективной и обеспечивать конкуренцию различных точек зрения. Такое мнение выразил в понедельник, 19 декабря, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Дипломат отреагировал на начатый Илоном Маском опрос пользователей о том, стоит ли ему уйти с поста главы компании.

Ульянов подчеркнул, что "единственное, что нужно от нового Twitter, — это непредвзятый подход, объективность и реальная конкуренция разных точек зрения".

Альтернатива этому варианту станет главным вызовом демократии и реальной свободе слова, цитирует российского постпреда ТАСС.

Депутат Государственной думы Антон Ткачев ранее обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой рассмотреть возможность снятия блокировки с социальной сети Twitter. Парламентарий предложил ведомству организовать дополнительную проверку Twitter, чтобы "оценить, соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании".

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