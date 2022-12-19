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Лондон пообещал Киеву в 2023 году несколько сотен тысяч боеприпасов

09:20
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Великобритания заверила в продолжении поддержки Украины

Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 18 декабря, заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
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Власти Соединенного Королевства заключили контракт на сумму в размере 250 млн фунтов (304 млн долларов), что позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину в 2023 году.

Также в заявлении отмечается, что в 2022 году правительство Великобритании направило киевским властям более 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что арсеналы западных стран близки к исчерпанию из-за активной военной помощи Украине. Однако директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что это лишь вбросы, а в реальности возможности США, Великобритании, Франции и их военной промышленности весьма внушительны.

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