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NASA показало, как выглядит Украина без света после российских ударов

08:23
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Фото сделано 17 декабря

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало спутниковый снимок, на котором запечатлена погрузившаяся в темноту Украина.

Специалисты запечатлели Украину ночью 17 декабря, спустя день после того, как Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Большие пятна света от городов и инфраструктуры в соседних странах позволяют оценить уровень блэкаута на Украине.

16 декабря Минобороны России отчиталось об очередных ракетных ударах по системам военного управления и энергетическим объектам Украины высокоточным оружием большой дальности. Из-за повреждения энергообъектов на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества.

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