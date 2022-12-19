Россия объявила о батальонных тактических учениях в Белоруссии

Российские военные в Белоруссии продолжают курс интенсивной боевой подготовки

Российские военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что российские военные на полигонах в Белоруссии продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии в Минобороны оценили как высокий.

Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания — после проведения батальонных тактических учений, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии на переговорах в Минске 19 декабря в первую очередь обсудят вопросы стратегии. Также лидеры двух стран намерены говорить о военно-политической ситуации вокруг Белоруссии и России, "мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности", сообщал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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