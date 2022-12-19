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Жителей ряда регионов России предупредили о сильных морозах и осадках

09:03
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Морознее всего будет в Кировской, Свердловской областях и в Пермском крае

На северо-востоке Центрального федерального округа, севере Приволжского федерального округа и в Уральском федеральном округе будет очаг низких температур в ближайшие дни. Морозы в этих местностях будут на 6-8 градусов сильнее климатической нормы. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В столичном регионе выпала половина месячной нормы снега

Метеоролог сообщил, что в Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях ночью морозы прогнозируются до 15-18 градусов, а днем — около 10 градусов.

При этом в Кировской области морозы в ближайшие дни достигнут 18-24 градусов, в Нижегородской области — 12-17 градусов, в Свердловской области — 17-22 градусов, в Пермском крае — 16-26 градусов.

Кроме того, 19 декабря на большей части Поволжья прогнозируются сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. Особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где помимо этого будет ледяной дождь, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за выходные высота сугробов в столице может увеличиться до 30 см. "Гигантские февральские сугробы" образуются в связи с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона. При этом на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты, а также метель.

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