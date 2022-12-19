В Киеве сообщили о взрывах городе и области

Украинцев попросили не фотографировать и не комментировать действия ПВО

Власти Киева заявили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны в городе и области.

ВС России предприняли атаку беспилотниками по объектам инфраструктуры, заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. Два человека пострадали. Над Киевом сбили девять дронов.

Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать действия ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил взрывы Шевченковском и Соломенском районах города.

Также в ночь на 19 декабря воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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