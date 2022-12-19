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В Россию из Египта за сутки вернулись около тысячи туристов

11:43
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Они несколько дней не могли вылететь домой

Этим утром в аэропорту подмосковного Жуковского приземлился ещё один самолет из Египта с россиянами, которые несколько дней не могли вернуться домой. Авиакомпания iFly отменила рейсы из-за ограничений на полёты над Иорданией для наших перевозчиков.
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Порядка тысячи туристов, которые по свои билетам не могли вылететь из Египта из-за новых ограничений для российских авиакомпаний, вернули домой за последние сутки. Два вывозных борта с людьми из Шарм-эш-Шейха и Хургады приземлились в аэропорту Жуковский. Ещё один рейс из Хургады был направлен в Санкт-Петербург. 

Свою супругу с детьми Денис дожидается с четверга. Они должны были вернуться самолетом компании iFly, рейсы которой стали массово отменять на прошлой неделе. Перелеты в Египет перевозчик строил по маршрутам через Иорданию. Но с 15 декабря власти этой страны закрыли своё воздушное пространство, требуя предоставить европейскую страховку. Вывезти людей обратно взялся один из российских туроператоров.

"Для возврата планируется 15 вывозных рейсов в период с 18 го по 21 декабря этого года. Первые вылеты были осуществлены уже сегодня на крыльях авиакомпании Red Wings. Авиакомпания ifly сообщает о финальной стадии переговоров с авиакомпаниями Corendon Airlines и Egypt airlines", - сообщил Воскан Арзуманов, генеральный директор TEZ TOUR Россия.

Все остальные российские авиаперевозчики продолжают летать в Египет без изменений через Турцию. С их помощью в Росавиации и предложили решить вопрос с перевозкой застрявших в Египте туристов. Впрочем, большинство из них совсем не огорчились.

Информации о следующем вывозном рейсе пока не сообщают. Ранее компания-перевозчик запросила у Росавиации разрешение на полеты в Египет через воздушное пространство Сирии.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов, Алексей Губанов, "ТВ Центр"

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