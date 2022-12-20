Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Время воспользоваться энергией звезд

Овны

Знаменательный день: сегодня Юпитер возвращается в ваш знак - отличный подарок к Новому году! У вас будет шанс одержать победу или вытащить счастливый билет.

Тельцы

Не пугайтесь - некоторое время вас будут посещать вещие сны, предчувствия и философские вопросы. Звезды заставят вас многое переосмыслить.

Близнецы

Используйте энергию звезд для нетворкинга - полезных знакомств. Вам удастся найти новых друзей и единомышленников, если вы будете активны в интернете и в реальной жизни.

Раки

Кажется, конец года - не лучшее время для карьеры. Но Юпитер готов помочь вам с новой работой или повышением в должности. Пользуйтесь моментом.

Львы

У вас есть несколько прекрасных дней для решения проблем на учебе. Звезды помогут сдать экзамены, тесты, быстро дописать работу, избавиться от "хвостов".

Девы

Используйте шанс избавиться от долгов и странных платежей. Разберитесь с платными сервисами и приложениями, подписками, это поможет снизить расходы.

Весы

Партнеры - новые и старые, виртуальные и реальные - будут главной темой для вас в эти дни. Именно они сейчас могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Скорпионы

Вам пора заняться здоровьем, так считают планеты. Энергия Юпитера поможет победить лень и пойти в спортзал, сесть на диету, пройти обследования.

Стрельцы

Юпитер приносит вам второе дыхание - в творчестве, воспитании детей, спорте. Прекрасное время для преображения, смены имиджа, обновления гардероба.

Козероги

Юпитер спешит порадовать представителей знака, мечтающих решить вопрос с жильем. У вас получится продать или купить недвижимость, найти подходящий вариант для аренды.

Водолеи

Люди, которые сейчас вас окружают, повлияют на ваше будущее. Так что будьте осмотрительнее в знакомствах и избавьтесь, наконец, от токсичных связей.

Рыбы

Финансовая удача снова с вами, а вот авторитет и популярность снизятся, наступит затишье. Проще говоря, лайков станет меньше, зато денег прибавится! Что для вас важнее?

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