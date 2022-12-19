В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку биометрии

Поправки рассмотрят 20 декабря

Госдума введет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новый законопроект должен остановить распространение биометрических данных россиян различными коммерческими организациями.

"Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем используются злоумышленниками. Это недопустимо", - написал он.

Предлагаемые поправки Госдума рассмотрит во втором чтении 20 декабря.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что законопроект о единой биометрической системе не предусматривает обязательный сбор данных у россиян.

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