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Режим ограничения на полеты в аэропорты юга вновь продлен

09:17
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

До 27 декабря

Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 декабря.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты работают штатно.

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", - указали в Росавиации.

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