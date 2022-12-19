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В Москве ликвидируют последствия рекордного снегопада

11:34
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Досталось от непогоды и регионам

В Москве сегодня ликвидируют последствия рекордного за последние 80 лет снегопада. В городе выпала треть месячной нормы осадков. Непогода накрыла и другие регионы. В Чебоксарах нарушено энергоснабжение - без света остались 7 тысяч человек. А в Самаре школьников перевели на дистанционное обучение. 
Собянин рассказал о работе коммунальных служб в сильный снегопад

Этим утром "двойные" стекла обнаружили самарские автомобилисты. После сильнейшего ледяного дождя прозрачной коркой покрылось буквально все - машины, тротуары и дороги. После катка на улицах люди все чаще обращаются в травмпункты. А школьникам рекомендовано остаться дома - уроки сегодня проходят дистанционно.

В Чебоксарах к дождю прибавился и мокрый снег - в результате нагрузки не выдержали линии электропередачи. Без света - почти 7 тысяч жителей в 23 населенных пунктах. Электроснабжение восстанавливают аварийные бригады.

Энергетики работают и в Ульяновске - здесь тоже прошел ледяной дождь. А водители предупреждают друг друга об опасности на скользких трассах. Снегопад, самый обильный за десятилетие, прошел в Перми.

Метель обрушилась и на Центральную Россию, а в Москве побит очередной рекорд. За сутки выпало около трети месячной нормы осадков. Из-за больших пробок жители вчера оставляли машины и шли пешком, а на этих кадрах видно, как пассажиры выталкивают забуксовавший электробус. Сегодня утром новый челлендж - откопать свой автомобиль.

Синхронно со снегопадом работают коммунальные службы. Для борьбы со стихией в столице мобилизованы дополнительные ресурсы.

"Были дополнительно привлечены 40 тысяч человек, всего работало около 120. Примерно 14 тысяч 200 единиц снегоуборочной, снеговывозящей техники. Мы сделали все, чтобы город жил, работал в штатном режиме", - сообщил заммэра Петр Бирюков.

Сейчас высота сугробов в Москве достигает 42 сантиметров - такого не было последние восемь десятков лет. Но обильный на осадки южный циклон покидает столицу.

"Ближайшей ночью в Москве минус 6- минус 11 градусов, днем - минус 3, минус 8. Но снег прекратится, ожидаются прояснения. Самая холодная ночь на среду - минус 10 - минус 15 градусов", - говорят синоптики.

Со среды столицу ждут новые погодные кульбиты - резкое потепление и новые снегопады.

Наталья Тарасова, Валерия Дзгоева, Тимофей Проймин, Владимир Черных, "ТВ Центр"

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