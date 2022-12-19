В районе Сватова в ЛНР идут ожесточенные бои

Российские штурмовые группы планомерно отодвигают линию соприкосновения на запад

В Киеве сегодня действуют экстренные отключения электроэнергии после серии ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Между тем в Белгородской области до 10 увеличилось число пострадавших при атаке со стороны ВСУ. Новым обстрелам подвергся этим утром Донецк. Российские войска методично теснят противника. В ЛНР ожесточенные бои идут в районе Сватова.

С восьми до девяти часов утра националисты нанесли удары по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации, обстрелы продолжались циклами по 15 минут из гаубиц М-777 и РСЗО HIMARS.

В донецкой клинической больнице имени Калинина врачи сейчас борются за жизнь тяжелораненого мужчины. Минувшим вечером ракеты РСЗО "Град" разорвались прямо на территории лечебного учреждения.

"Прилетело две ракеты. В нейрохирургический корпус и клинико-диагностический корпус - он за ним находится. У нас на сегодняшний момент двое пострадавших, один находится в нейрореанимации, второму оказана помощь на месте", - сообщил Дмитрий Гарцев, министр здравоохранения ДНР.

Под ударом этой ночью оказался и Донецкий национальный университет, повреждения получили несколько учебных корпусов. С полуночи до часу пять ракет HIMARS разоврались в Новоселовке Луганской народной республики, националисты также били по городу Алчевск.

В ЛНР ожесточенные бои сейчас идут в районе Сватова. Наши штурмовые группы планомерно захватывают населенные пункты и отодвигают линию соприкосновения на запад. Огневую поддержку наступающей пехоте оказывают расчеты самоходных минометов "Тюльпан". Этому виду вооружения нет аналогов в мире - на нем применяется самый крупный калибр мин. Снаряды весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров.

"Выполняются задачи по уничтожению укрепрайонов и окопов противника. Калибр 240. Насколько я знаю, крупнее калибра нет - самый мощный миномет. Мы часто поддерживаем пехоту, и от нашей точности и слаженности зависит очень многое", - отметил командир орудия.

Не менее грозное оружие - самоходная артиллерийская установка "Акация". Целеуказание расчеты получают от операторов беспилотников, а затем наносят удар по укрепрайонам противника.

Воздушное пространство в зоне боевых действий под невидимым, но надежным "Панцирем". Такое название носят самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы. Одна машина может контролировать цели противника на расстоянии до 20 и на высоте до 15 километров. Одновременно ударить по вражеским объектам готовы 12 управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, которые обрушивают на противника шквал огня - до пяти тысяч выстрелов в минуту.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"