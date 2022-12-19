Европейские санкции грозят мировым рынкам деградацией

Но Запад продолжает гнуть свою линию

Великобритания в следующем году передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму, превышающую 300 миллионов долларов. Нежелание прекращать конфликт демонстрируют также европейские политики. А в США и вовсе устраивают шумные вечеринки в честь ВСУ.

Здание Международного торгового центра, где обычно проводят выставки и конференции, на один день выделили под вечеринку украинского посольства. Бокалы поднимали в честь 31-ой годовщины ВСУ. Дата вроде не круглая, но отметили с размахом, пишут американские журналисты. Торжество состоялось еще в начале декабря, но только сейчас всплыли подробности. На празднике присутствовали заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер, а также другие официальные лица Пентагона, Белого дома, Конгресса и представители оборонной промышленности.

"Заказало вечеринку украинское посольство, а оплатили четыре оборонные компании. Они спонсировали вечеринку в Вашингтоне, рассчитывая получить миллиарды от конфликта на Украине", - уточняют СМИ.

Премьер-министр Британии, который еще недавно планировал провести аудит средств, выделенных Украине, теперь заявил, что в следующем году страна передаст Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов на 300 миллионов долларов. А министр внутренних дел Германии Анналена Бербок не скрывает, что против прекращения огня на Украина на условиях Москвы: "Все, что нужно сделать президенту России, - это отдать приказ своим войскам уйти. Однако, к сожалению, существуют какие угодно признаки чег оугодно, но только не это".

А это кадры из "желающих скорейшего наступления мира" Соединенных Штатов. Переброска военной техники. Представители Пентагона утверждают, что боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше уже присутствуют и это - следствие российской агрессии. Или же удобный способ чужими руками добиться собственных целей. Так, например, именно европейские страны тратят больше средств на оружие для Украины, если считать суммы в отношении к ВВП. Тут США лишь на 9-м месте, а вот на 1-м - Эстония. В ЕС вынуждены сокращать поставки.

С призывом покинуть НАТО, Евросоюз и ООН накануне вышли жители Франции. Протестующие требовали отменить антироссийские санкции, которые не возымели эффекта. Bloomberg пишет о масштабных потерях и глубоком экономическом кризисе: "Отказ от российского газа уже стоил Европе порядка 1 трлн долларов. Такая сумма вытекает из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей. И это только начало самого масштабного энергетического кризиса за последние десятилетия. После зимнего периода газовые хранилища опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно. Напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов".

При этом Чехия предложила снизить предполагаемый потолок цен на газ с почти 3 тысяч долларов за тысячу кубометров до 2 тысяч. В российском МИД предупредили, что инициатива ЕС приведет к деградации мировых рынков. Но на Западе остаются глухи.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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