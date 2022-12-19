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Семьи военнослужащих пригласили на экскурсии по предновогодней Москве

11:44
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Столица принимает гостей из Сибири, Урала, Дальнего Востока

Семьи военнослужащих из разных регионов страны пригласили на экскурсии по предновогодней Москве, передает "ТВ Центр".

Столица принимает гостей из Сибири, Урала, Дальнего Востока. В Измайловском Кремле для них подготовили праздничную программу "Русские забавы". И увлекательный мастер-класс по росписи елочных шаров.

Кроме того, в сопровождении гидов дети и взрослые увидят знаковые достопримечательности и украшенные улицы и площади города.

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Экскурсия по предновогодней Москве
Экскурсия по предновогодней Москве
Экскурсия по предновогодней Москве
Экскурсия по предновогодней Москве
Экскурсия по предновогодней Москве
Экскурсия по предновогодней Москве
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