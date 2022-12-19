"Это было безумие": как Аргентина празднует победу на ЧМ

Это третье чемпионство в истории аргентинской сборной

Аргентина охвачена ликованием после победы сборной на чемпионате мира по футболу. С национальным триумфом президента страны поздравил Владимир Путин. А вот французские болельщики не смогли справиться с бурей эмоций после поражения. В центре Парижа и других городах - погромы и столкновения с полицией.

Тысячи болельщиков сборной Франции начали стекаться на Елисейские поля еще перед началом финального матча. К концу которого радость от забитых голов сменилась разочарованием и яростью. В стоящих в оцеплении жандармов полетели петарды, файеры и камни. Центр города полиция перекрыла заранее, для обеспечения безопасности направили 14 тысяч бойцов. Всего несколько дней назад после игры с Марокко здесь произошло настоящее побоище. Чтобы такого не случилось снова, стражи порядка сразу перешли к решительным действиям: пыл наиболее буйных фанатов охладили дубинками и слезоточивым газом. Есть задержанные.

Примерно то же происходило ночью на улицах многих других французских городов. Особенно ожесточенное противостояние с полицией устроили фанаты в Гренобле. Впрочем, большинство французов к результату финального матча отнеслись с пониманием: все-таки это спорт.

Всю ночь не спала и Аргентина - сейчас там раннее утро. Но на улицах Буэнос-Айреса продолжается ликование.

"Мы очень переживали, ужасно переживали – все-таки финал чемпионата мира! Но сейчас мы очень счастливы! Это было безумие, это было прекрасно!", - говорят болельщики.

Сотни тысяч аргентинцев, мужчины, женщины и дети всех возрастов в футболках национальной сборной без устали танцуют и поют, прославляя своего героя - Лионеля Месси. Который принес стране третью в истории победу на чемпионате мира. И которого уже заслуженно признали лучшим игроком мундиаля. А самые отчаянные забрались на 76-метровую вершину знаменитого буэнос-айресского Обелиска, чтобы размахивать оттуда национальным флагом.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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