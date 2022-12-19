В Госдуме предложили сократить зимой рабочее время для сердечников

Обращение направлено главе Минтруда

Для россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо ввести сокращенные рабочие дни в зимний сезон. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Парламентарий обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, отметив, что исследования последних лет продемонстрировали непосредственную связь между холодной погодой зимнего периода и ухудшением состояния граждан, имеющих сердечные патологии.

Зимой происходит увеличение количества инфарктов, обращений за экстренной медицинской помощью по причине обострения проблем граждан с сердечно-сосудистой системой, отметил Хамзаев.

С учетом этого депутат предложил рассмотреть вопрос о возможности введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает RT.

Российское законодательство не предусматривает такое основание для увольнения сотрудника, как частые болезни. Однако начальство нередко старается избавиться от работников, которые много времени проводят на больничном. О том, как этого избежать, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин Высшей школы экономики, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

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