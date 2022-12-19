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Россияне рассказали, сколько планируют накопить в 2023 году

10:00
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Респонденты также поделились зарплатными ожиданиями

Жители России в ходе опроса рассказали, что за 2023 год хотели бы накопить в среднем 370 тысяч рублей. Исследование провели "Работа.ру" и "СберСтрахование".

При этом мужчины надеются накопить в среднем 428 900 рублей, а женщины — 315 100 рублей.

Для этого россияне в среднем хотели бы зарабатывать 112 100 рублей в месяц: мужчины — 135 300 рублей, а женщины — 92 700 рублей.

Больше всех хотели бы получать работники IT и телекома (в среднем 175 300 рублей в месяц), строительства (155 800 рублей), юриспруденции (125 900 рублей), индустрии красоты (125 тыс. рублей) и маркетинга (116 тыс. рублей), сообщает RT.

Ранее большинство россиян, принявших участие в опросе сервиса SuperJob, заявили, что им для счастья необходимо иметь в среднем 205 тысяч рублей в месяц. За полгода показатель увеличился почти на 8%, раньше он составлял 190 тысяч рублей.

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