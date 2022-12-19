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В Австрии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

10:11
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Это гражданин Греции

Сотрудники спецслужб Австрии провели операцию по задержанию 39-летнего гражданина Греции, пишет газета Kronen Zeitung.

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Уточняется, что речь идет о "греческом гражданине русского происхождения". В его доме в пригороде Вены был проведен обыск.

По данным источников газеты, подозреваемый "является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России, во время службы работавшего в качестве дипломата в Германии и Австрии".

Австрийские власти подозревают задержанного в шпионаже в пользу России и разглашении государственной тайны. При обыске были найдены прослушивающие устройства.

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