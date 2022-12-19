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Москва и Минск пока не согласовали цену на газ на следующий год

10:13
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Это чувствительный вопрос

Россия и Белоруссия пока не согласовали цену на российский газ на 2023 год, переговоры продолжаются.

Вопрос будет решен на самом высоком уровне, заявили в понедельник, 19 декабря, в Минэнерго Белоруссии.

"Это вопрос чувствительный, работа продолжается, будет решаться на самом высоком уровне", - сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Стоимость российского газа для Белоруссии в 2022 году составляет 128,5 доллара за одну тысячу кубометров. С 1 апреля Минск оплачивает поставки голубого топлива в российских рублях.

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