Кабмин выделит 50 млрд рублей на объекты культуры и расселение аварийного жилья

Документ подписал глава правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов культуры, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

За счет выделенных средств улучшат свои жилищные условия более 15 тысяч человек. В итоге аварийный жилой фонд должен сократиться на 272 тыс. кв. м.

Кроме того, федеральные средства ускорят ход строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, и поможет быстрее провести реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Еще один объект, куда будут отправлены бюджетные инвестиции, — музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что в России будет подготовлен механизм опережающего финансирования регионов. На программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортные, коммунальные и социальные объекты из бюджета дополнительно выделят 250 млрд рублей.

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