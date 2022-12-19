Россия приняла более 5 млн беженцев с Украины и из Донбасса

Массовый приток беженцев начался в феврале

Количество прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 5 млн человек. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в силовых структурах.

Как уточнил собеседник ТАСС, среди прибывших в Россию беженцев находятся свыше 721 тысячи детей.

В пунктах временного размещения находятся 42 тысяч человек, включая 12 тысяч детей. Остальные прибывшие разместились у родственников, в частном порядке или убыли в другие страны.

По решению правительства России вынужденным переселенцам оказывается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности выплачено 12,1 млрд рублей.

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Пункт приема документов открыл на базе семейного центра "Семья". Там можно оформить СНИЛС, получить консультацию по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой.

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