ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия приняла более 5 млн беженцев с Украины и из Донбасса

10:39
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Массовый приток беженцев начался в феврале

Количество прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса беженцев превысило 5 млн человек. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказали в силовых структурах.
Столтенберг призвал ЕС готовиться к новой волне беженцев с Украины

Как уточнил собеседник ТАСС, среди прибывших в Россию беженцев находятся свыше 721 тысячи детей.

В пунктах временного размещения находятся 42 тысяч человек, включая 12 тысяч детей. Остальные прибывшие разместились у родственников, в частном порядке или убыли в другие страны.

По решению правительства России вынужденным переселенцам оказывается материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности выплачено 12,1 млрд рублей.

Москва предоставляет социальную поддержку жителям новых территорий и гражданам Украины, которые приехали в столицу, а также помогает оформить федеральную социальную помощь и выплату из бюджета Ростовской и Воронежской областей. Пункт приема документов открыл на базе семейного центра "Семья". Там можно оформить СНИЛС, получить консультацию по вопросу записи ребенка в детский сад или школу, обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Беженцы с Украины
Беженцы с Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.