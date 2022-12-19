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В Сети появился трейлер нового фильма Кристофера Нолана

10:34
  • понедельник
  • 19 декабря 2022

Картина "Оппенгеймер" выйдет в июле

На Youtube-канале Universal Pictures появился трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
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В картине показан период Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект".

Роль Роберта Оппенгеймера, научного руководителя ядерной программы США, исполнил Киллиан Мерфи. Также в фильме сыграли Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Гари Олдман, Роберт Дауни-младший и Флоренс Пью.

Кристофер Нолан известен, в частности, по таким фильмам, как "Темный рыцарь", "Интерстеллар", "Начало" и "Дюнкерк".

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Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
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