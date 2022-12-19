Жителя Севастополя осудили на 12 лет колонии за госизмену

Он действовал по заданию Киева в 2020-2021 годах

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины.

Мужчина передавал сведения о Черноморском флоте по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах, сообщили в понедельник ТВЦ. RU в ЦОС ФСБ.

Шпионскую деятельность Петрушина своевременно пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.

"Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год", - отметили в ФСБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"